Donald Duck: Eine Ente für alle Fälle

Seinen ersten Auftritt hatte Donald in „Die weise Henne“. In diesem zwölfminütigen Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1934 wird er als unsympathischer Simulant dargestellt: Immer dann, wenn ihn seine Nachbarin, die weise Henne, um Hilfe bittet, wird er von plötzlich auftretenden Bauchschmerzen heimgesucht. Arbeiten unmöglich. Kaum ist die Henne verschwunden, tanzt er aber wieder ausgelassen in der Gegend herum. Kurz darauf wird Donald, der Drückeberger, für sein unsoziales Verhalten bestraft: Denn als er hungrig bei der Henne anklopft, erhält er von ihr nur ein Fläschchen Rizinusöl: Wer nicht arbeitet, bekommt auch nichts zu essen – so lautet die Moral der Geschichte, die die Disney-Studios mitten in der Großen Depression veröffentlichten.

Donald, der Schauspieler

Walt Disney habe seine Figuren immer als Schauspieler betrachtet, so Kothenschulte. „Er hat Donald Duck einmal mit Clark Gable verglichen. Für mich ist er aber mehr wie James Stewart, ein sehr wandelbarer Schauspieler, der in unterschiedlichen Kontexten funktioniert. Man könnte auch sagen: Donald Duck ist wie Dick und Doof zusammen. Er ist ein Spitzbub, Tollpatsch und Unruhestifter, aber kein Revoluzzer. Eine bis heute sehr robuste Figur, die sich, wie ich finde, erstaunlich gut gehalten hat. Man kann ihn überall hinstellen und er bleibt sich selbst immer treu. Er hat sich über die Jahre nicht wirklich verändert, hat seine kindlichen Eigenschaften behalten. Es gibt nichts, was man ihm nicht zutraut, nichts, was er sich selbst nicht zutrauen würde. Er geht immer alles optimistisch an, auch wenn es am Ende in die Hose geht“, sagt Kothenschulte. Man kann es aber auch mit den Worten von Donald Duck sagen: „Vielleicht bin ich nur eine Ente, aber ich bin menschlich.“