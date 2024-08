Very Demure: Warum man um diesen TikTok-Trend nicht herumkommt

TikTok-Clips gibt es wie Sand am Meer. Allerdings schaffen es nur wenige, aus der Masse herauszustechen und die Aufmerksamkeit der Nutzer zu erregen.

Einer dieser Clips stammt von TikTokerin Jools Lebron. In einem 38-Sekunden-Video schafft die Beauty-Influencerin, was sonst kein Werbegenie schafft: ein Wort in die Weiten des Internets zu schießen und damit einen neuen Trend auszulösen. Mit demure läutet Lebron eine neue Ära der Achtsamkeit ein.

Im Gegensatz zum Hype brat girl, der Chaos und einen ungesunden Lebensstil zelebriert, lautet Lebrons Philosophie, einen Gang zurückzuschalten und mehr Zurückhaltung zu üben. "Demure ist das, was es für dich bedeutet. Man muss respektvoll mit seinen Mitmenschen umgehen, aber auch mit sich selbst und wie man sich der Welt präsentiert", erklärt die Influencerin in einem Interview mit CBS Mornings.