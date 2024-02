Darf man als Hochzeitsgast Schwarz tragen?

Dass Weiß der Braut vorbehalten ist, weiß jeder Gast. Doch wie steht es um ein Outfit in der anderen Nichtfarbe Schwarz ? Hier scheiden sich nach wie vor die Geister. Während die einen am liebsten auf den Klassiker setzen, empfinden andere Schwarz als zu düster für solch einen Anlass.

Weniger streng sieht die Modeexpertin die Farbenwahl bei standesamtlichen Trauungen . Hier sei an einem eleganten schwarzen Kleid nichts auszusetzen. "Mit fröhlichen, eleganten Accessoires, etwa einem farbenfrohen Tuch, Schuhen und einer Clutch in einer feierlichen Farbe, kann man dem schwarzen Kleid die nötige festliche Note geben", verrät Hüngsberg.

Bei Männern ist die Farbe des Anzugs als Hochzeitsgast unkompliziert

Männliche Hochzeitsgäste haben es bei der Wahl ihres Outfits wie so oft etwas einfacher. Für sie sei es vollkommen in Ordnung, in Schwarz an der Trauung teilzunehmen.

Die Expertin empfiehlt: "Kombiniert der Gast seinen schwarzen Anzug mit einem einfarbigen, weißen oder hellen Hemd ohne Muster und mit einer festlichen Krawatte (entweder einfarbig oder mit dezentem Muster), kann nichts mehr schiefgehen."