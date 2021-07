Mein Brautkleid? Sieht teuer aus, ist es aber nicht

Auch die US-Marke J. Crew bietet online Brautkleider in Hülle und Fülle an. Hier kann man sich bereits für rund 500 Euro für den schönsten Tag seines Lebens einkleiden. Bei H&M will man seine Konkurrenz ebenfalls mit unschlagbaren Preisen ausstechen. Im vergangenen Jahr hing in den US-Stores der schwedischen Marke ein Kleid für gerade einmal 60 Euro. Es kann nur mehr eine Frage der Zeit sein, bis auch hier eine ganze Brautmoden-Kollektion für preisbewusste Kundschaft online geht..