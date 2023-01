Womit William und Kate Prinz Harry nach Georges Geburt verletzen

Eindringlich beschreibt Prinz Harry in seinen Memoiren und im Rahmen seiner jüngsten TV-Aufritte, wie sehr er in der Vergangenheit unter der Geschwisterrivalität zwischen ihm und seinem älteren Bruder William gelitten hat und wie es ihn verletzte, als ihn schon früh in seinem Leben das Gefühl beschlich, William lästig zu sein. Harry wirft dem Thronfolger unter anderem vor, ihn während ihrer gemeinsamen College-Zeit in Eton gemieden zu haben. In seinen Memoiren behauptet er außerdem, von William und dessen Frau ausgeschlossen worden zu sein, nachdem ihr erster Sohn, Prinz George, zur Welt gekommen war und die Cambridges in den Kensington Palast gezogen waren.

Nach Williams und Kates Einzug in den Kensington Palast bekam Harry keine Einladung

Die Cambridges lebten von 2010 bis 2013 auf Anglesey, einer Insel vor der Nordwestküste von Wales, wo William als Rettungspilot stationiert war. Nach Georges Geburt machten William und Kate den Kensignton Palast zu ihrer dauerhaften Residenz - obwohl sie zu diesem Zeitpunkt auch noch viel Zeit auf ihrem Landsitz Anmer Hall verbrachten.

Prinz Harry zog im Jahr 2013 in das "Nott Cott", wie das Nottingham Cottage hinter den Palastmauern genannt wird, ein - einen Steinwurf entfernt von den frisch gebackenen Eltern, deren erstgeborener Sohn im Sommer 2013 zur Welt gekommen war.

Harry war damals 31 Jahre alt und das Ende seiner Armeekarriere stand an. Darauf, ins Nottingham Cottage zu ziehen und die Möglichkeit zu haben, vermehrt Zeit mit seinem Neffen, William und Kate zu verbringen, habe er sich eigenen Angaben mächtig gefreut. Nachdem William und Kate in den Kensington Palace eingezogen waren, habe er sich aber schon bald ausgeschlossen gefühlt. Auf eine Einladung, seinen Bruder und dessen Frau in ihrem neuen Heim besuchen zu können, habe er damals vergeblich gehofft.