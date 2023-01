Darum sind Harry-Interviews für Prinzessin Kate besonders bitter

Die explosiven Fernsehinterviews mit ITV und CBS waren die ersten von vier, die Prinz Harry zeitgleich mit der Veröffentlichung seines Buches "Spare" gab, das am 10. Jänner unter dem deutschen Titel "Reserve" erscheint. Bei all dem Wirbel um die zum Teil äußerst brisanten Aussagen des Herzogs von Sussex geht ein Umstand beinahe unter: Herzogin Kate feiert am 9. Jänner ihren 41. Geburtstag. Der Zeitpunkt, den Harry für seine Interviews und die Veröffentlichung seiner Memoiren gewählt hat, stößt Kate-Fans sauer auf.

"Ausgerechnet an Kates Geburtstag"

"Wünschen der Prinzessin von Wales alles Gute zum Geburtstag", heißt es auf dem offiziellen Twitter-Account der Royal Family, die dem Posting ein Foto von Catherine bei einem ihrer öffentlichen Auftritte hinzufügte.