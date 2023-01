Vorurteile & Zweifel: Harry über kalte Art der Cambridges, Meghan willkommen zu heißen

In Schauspielerin Meghan Markle hat der britische Prinz Harry die Frau gefunden, die er heiraten und mit der er eine Familie gründen wollte. Im Königshaus stieß seine Beziehung zu der ehemaligen "Suits"-Darstellerin jedoch auf Widerstand. In einem Interview mit Tom Bradby von ITV, welches am Sonntag ausgestrahlt wurde, sprach der Sohn von Charles III und Lady Diana jetzt über die Schwierigkeiten, mit denen sich Meghan und er konfrontiert sahen, als Harry seine damalige Freundin seiner Familie vorstellte.

Harry über Williams und Kates Reaktion auf Meghan

Seinen Angaben zufolge soll sein Bruder Prinz William "sehr früh einige Bedenken" über seine Beziehung zu Meghan Markle geäußert haben. Der Herzog von Sussex erinnerte sich daran, wie William und dessen Ehefrau Catherine auf seine neue Romanze mit der amerikanischen Schauspielerin reagiert haben, die geschieden und gemischtrassig war. Er erhob der Vorwurf, dass Vorurteile William und Kate - damals noch Herzog und Herzogin von Cambridge - daran gehindert hätten, Meghan aufrichtig in der Familie willkommen zu heißen.