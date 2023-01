Harry enthüllt hitzige SMS zwischen Kate & Meghan: So kam es zu Streit vor Hochzeit

Harry enthüllt hitzige SMS, die Kate und Meghan austauschten



Jetzt mischt sich auch Prinz Harry nachträglich in die Debatte - indem er die feurigen Textnachrichten, die vor seiner Hochzeit angeblich zwischen Meghan und ihrer Schwägerin Kate ausgetauscht worden sein sollen, veröffentlichz. In seinen neuen Memoiren "Spare", die am 10. Jänner unter dem deutschen Titel "Reserve" erscheinen, beschreibt der Herzog von Sussex das Hin und Her zwischen seiner jetzigen Frau und Prinzessin Catherine. Streitpunkt sei Charlottes Kleid gewesen, das laut Kate "nicht ausreichend" war.