Smallville-Darstellerin Allison Mack erwartet Strafmaß in Menschenhandel-Skandal

Der Prozess um den US-amerikanische Sexualstraftäter und "Guru" Keith Raniere und seine sektenähnliche Organsition "Nxivm" nimmt Fahrt auf. Mittendrin: Die bekannte Seriendarstellerin Allison Mack.

Für Schauspiel-Kollegin Emmanuelle Vaugier sei Macks Beteiligung an dem als Selbsthilfegruppe getarnten ausbeuterischen System ein "völliger Schock" gewesen, wie sie gegenüber Page Six sagt. "Ich hatte keine Ahnung von den Tiefen der Dunkelheit dessen, was dort vor sich ging, und es ist einfach unglaublich traurig und beängstigend." Vaugier und Mack haben für sie TV-Serie "Smallville" vor der Kamera gestanden.

Mack wartet auf Strafmaß

In der Affäre wurden insgesamt sechs Beschuldigte angeklagt, unter ihnen die aus den TV-Serien "Smallville" und "Wilfred" bekannte Schauspielerin. Mack hat sich schuldig bekannt und erwartet derzeit ihr Strafmaß. Sie war bereits 2018 wegen des Verdachts auf Menschenhandel festgenommen worden.

Der 38-Jährigen wurde vorgeworfen, Frauen für eine angebliche Selbsthilfegruppe rekrutiert zu haben, in der sie zum Sex mit deren Anführer Keith Raniere gezwungen worden seien, teilte der New Yorker Staatsanwalt Richard Donoghue damals mit. Die Opfer seien sowohl sexuell als auch durch ihre Arbeit ausgebeutet worden. Viele Mitglieder der ansonsten nur aus Frauen bestehenden Organisation hätten ein Brandzeichen mit seinen Initialen getragen.

Mack soll mit Raniere zusammen ein Programm zur Rekrutierung von Schauspielerinnen gegründet haben. Laut Staatsanwaltschaft soll sie zu den ranghöchsten Mitgliedern der Organisation direkt unterhalb von Raniere gehören.