Eddie Van Halen gestorben: Ex-Frau Valerie Bertinelli teilt herzzerreißendes Posting

Die Scheidung verlief freundschaftlich. Eddie Van Halen war sogar bei der Hochzeit seiner Ex-Frau mit ihrem aktuellen Ehemann Tom Vitale zu Gast.

Bis zum Schluss verband die beiden eine tiefe Zuneigung, die Valerie Bertinelli auch in ihrem Posting zum Ausdruck bringt.

"Während all deiner herausfordernden Behandlungen gegen den Lungenkrebs hast du deine herrliche Seele und dein schelmisches Grinsen behalten", schreibt die Ex-Frau des Musikers. "Ich bin so dankbar, dass Wolfie und ich dich in deinen letzten Momenten halten konnten. Ich werde dich im nächsten Leben wiedersehen."