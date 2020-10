Eddie Van Halen ist tot - er starb an Krebs

"Jump"

„Jump“ wurde 1984 zum internationalen Chart-Hit und ist bis heute ein Partyklassiker. Es folgten Hits wie „Panama“, „Why Can't This Be Love?“, „Dreams“ oder „When It's Love“. Die Band blieb über Jahrzehnte erfolgreich, privat aber lief es für Eddie van Halen schwieriger. Von seiner ersten Ehefrau, der Schauspielerin Valerie Bertinelli, ließ er sich 2007 scheiden. 2009 heiratete er Janie Liszewski.

Alkohol und Drogen

Immer wieder sprach er offen über seine Alkohol- und Drogensucht. Von der war er nach eigenen Angaben zwar losgekommen, doch der Exzess hinterließ Spuren und Van Halen erkrankte an Zungenkrebs. Diesen hatte Van Halen zunächst umwunden, es wurde aber sehr still um die Band. Der Krebs war zurückgekehrt, diesmal am Kehlkopf.