Getrennte Schlafzimmer: Diese Promi-Paare schlafen nicht im selben Bett

Trotz gelegentlichen Krisengerüchten sind David und Victoria Beckham seit mittlerweile 21 Jahren verheiratet. Das britische Promi-Paar genießt dennoch seine Freiheiten. Wie eine Quelle gegenüber Us Weekly verrät, würde das vielbeschäftigte Paar die meiste Zeit über "getrennte Leben" führen. Während David viel Zeit in Los Angeles verbringe, bevorzuge seine Frau das Landleben auf dem gemeinsamen Landsitz in Oxfordshire. Und auch hier sollen die Beckhams getrennte Flügel bewohnen. Dafür fallen gemeinsame Urlaube umso romantischer aus.