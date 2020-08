Rücken begrochen: Simon Cowell kann nach sechsstündiger OP wieder gehen

Er habe sein neues Elektro-Fahrrad testen wollen und sei dabei im Hof seines Hauses gestürzt, hieß es weiter. Cowell, Entdecker von Stars wie One Direction und Kelly Clarkson, wirkte als Schöpfer oder Jurymitglied bei Shows wie "Britain's Got Talent", "The X Factor" oder "American Idol" mit. Nach seinem Sturz soll er auf dem Weg der Besserung sein, wie das People Magazine unter Berufung auf eine anonyme Quelle berichtet.

Simon Cowell arbeitet wieder

Demnach sei der 60-Jährige "in guter Stimmung". Obwohl die Operation, bei dem ihm ein Metall-Stab eingesetzt worden sei, erst wenige Tage her ist, soll er im Krankenhaus bereis wieder begonnen haben, zu arbeiten, berichtet People. Ganze sechs Stunden soll der Eingriff gedauert haben, so Page Six. Laut dem Insider ist Cowell wieder auf den Beinen und "geht, so viel er kann". Er habe nicht vor, dass der Unfall seine Pläne verlangsamen, heißt es.

Inzwischen hat sich Cowell selbst in den Sozialen Medien zu Wort gemeldet. "Ein guter Rat - lest die Bedienungsanleitung, bevor ihr das erste Mal mit einem neuen E-Bike fährt", schreibt er scherzhaft auf Instagram.