Alyssa Milano zeigt schlimmen Haarausfall nach Corona-Infektion

Das Video versah Alyssa Milano außerdem mit dem Hashtag "LongHauler" – gemeint sind damit Menschen, die unter lang anhaltenden Covid-19-Symptomen leiden.

Auch auf Twitter thematisierte Milano die schwerwiegenden Nachwirkungen der Infektion. Nach wie vor würde sie unter Schmerzen in der Brust leiden. Erst vor wenigen Tagen habe sie sich in die Notaufnahme begeben, um auszuschließen, dass nicht ein Blutgerinnsel für den Druck in ihrer Brust verantwortlich ist.