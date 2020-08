"Dachte, ich sterbe": Alyssa Milano litt an Covid-19 - obwohl Tests zunächst negativ waren

Die Symptome hätten in den vergangenen vier Wochen jedoch hartnäckig angehalten – darunter Schwindel, Bauchschmerzen, eine unregelmäßige Periode, Herzrasen, Kurzatmigkeit, ein schlechtes Kurzzeitgedächtnis und ein generelles Krankheitsgefühl.

Milano habe sich deswegen entschieden, einen weiteren Antikörpertest zu machen. Diesmal wandte sie sich an ein Labor, wo Blut über den Arm abgenommen wird. Und diesmal sei das Ergebnis positiv gewesen. "Ich hatte Covid-19", ist Milano überzeugt.

Sie wolle ihre Erfahrung teilen, um Schwächen bei den Tests aufzuzeigen. "Wir kennen die wahren Fallzahlen nicht", schreibt sie.

Milano will ihre Fans außerdem davor warnen, das Virus auf die leichte Schulter zu nehmen. "Ich will auch, dass ihr wisst, dass diese Krankheit kein Scherz ist. Ich dachte, ich muss sterben. Es hat sich gefühlt, als würde ich sterben", so die Schauspielerin.