Schon bald Nachwuchs? Prinzessin Beatrice sucht großes Familienheim

Im Juli vergangenen Jahres traute sich Prinzessin Beatrice mit ihrem Edoardo Mapelli Mozzi. Nun soll das Paar nach einem Familienheim suchen. Obwohl vielfach vermutet wurde, Beatrice lebe in einem eigenen Haus in London,wohnen Williams und Harrys Cousine und ihr Mann in einer Vier-Zimmer-Wohnung in St. James’s Palace.

Prinzessin Beatrice sucht Familienheim

Ob Beatrice - wie ihre Schwester Eugenie, die im Februar einen Sohn geboren hat - schon bald Mama werden möchte? Ein Bericht der Daily Mail gibt Grund für Spekulationen. Ihre Vier-Zimmer-Wochnung scheint der Queen-Enkelin und ihrem Mann zumindest inzwischen zu klein geworden zu sein. Demnach sollen sich die 32-Jährige und der aus einer italienischen Adelsfamilie stammende Immobilienunternehmer auf Haussuche begeben haben.

Anfang des Monats habe das Paar ein Anwesen in Oxfordshire besichtigt. Dieses soll für rund 3,5 Millionen Euro zum Verkauf stehen und mit einer "Party-Scheune" sowie einem Swimmingpool aufwarten.