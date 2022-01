Missbrauchsskandal: Schauspielerin Queen Latifah spricht über Chris Noth

In den letzten Wochen sorgten Missbrauchsvorwürfe gegen "Sex and the City"-Darsteller Chris Noth weltweit für Schlagzeilen. Mehrere Frauen meldeten sich mit Anschuldigungen gegen den Schauspieler zu Wort. Auch seine "And Just Like That..."-Serienkolleginnen Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis distanzierten sich bereits öffentlich vom 67-Jährigen.

Für die Serie "The Equalizer" stand Noth gemeinsam mit Schauspielerin Queen Latifah für zwei Staffeln seit 2020 vor der Kamera. Aufgrund des Skandals um ihn wurde er nun als Hauptcharakter aus der Serie gestrichen. In einem Interview mit dem Magazin People äußerte sich Latifah über die Vorwürfe gegen ihren Co-Star und die Zukunft der gemeinsamen Sendung.

Queen Latifah: "Gerechtigkeit muss siegen"

Noth spielte in der Serie William Bishop, einen ehemaligen CIA-Direktor - Latifah sein Gegenstück, eine ehemalige CIA-Agentin namens Robyn McCall. "Chris Noth wird ab sofort keine weiteren Folgen von 'The Equalizer' mehr drehen", heißt es in einer Erklärung des amerikanischen Senders CBS. Queen Latifah reagierte im People-Interview auf die Anschuldigungen gegen ihren Co-Star: "Es ist immer noch surreal. Es ist eine so heikle, heikle Situation, die viel Respekt erfordert."