Nach Missbrauchsvorwürfen: Cynthia Nixon über Szenen mit Chris Noth

Kurz nach der Veröffentlichung der von Fans langersehnten Serien-Fortsetzung von "Sex and the City" sah sich "Mr. Big"-Darsteller Chris Noth mit schweren Missbrauchsvorwürfen gegen ihn konfrontiert. Zwar war er aufgrund seines Serientods nur eine Folge in der Weiterführung unter dem Titel "And Just Like That..." zu sehen, allerdings warf der Skandal um ihn auch einen dunklen Schatten um die eigentlich erfreuliche Rückkehr von Sarah Jessica Parker, Kristin Davis und Cynthia Nixon in ihre beliebten Rollen des Kult-Hits.

Nachdem sich die "SATC"-Hauptdarstellerinnen bereits öffentlich vom 67-Jährigen distanzierten, sprach Nixon nun erneut über ihren ehemaligen Kollegen und eigentlich mit dem Schauspieler gemeinsam geplant gewesene Szenen für das kommende Staffel-Finale.

Cynthia Nixon: Weitere Szenen mit Noth gestrichen

In der 10. Episode, dem Finale der ersten Staffel der "Sex and the City"-Fortsetzung, hätte man vorweg eigentlich geplant gehabt, Chris Noth trotz seines Serientodes noch einmal zu zeigen. Gegenüber Entertainment Tonight erklärte Cynthia Nixon, dass entschieden wurde, alle weiteren Szenen mit dem Schauspieler aus der Serie "And Just Like That..." zu streichen. Eine Entscheidung, welche die Schauspielerin selbst sehr begrüße: "Ich denke, wir sind sehr froh, dass diese Änderungen gemacht werden konnten."