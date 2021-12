"And Just Like That...": Für ihre Rückkehr stellte Cynthia Nixon eine Bedingung

Viele Fans warteten geduldig auf die Fortsetzung der Kultserie "Sex and the City". 23 Jahre nach dem Start des Originals und nach zwei erfolgreichen Kinoadaptionen ging es Anfang Dezember unter dem Titel "And Just Like That..." weiter - allerdings ohne Kim Cattrall in ihrer beliebten Rolle der Samantha Jones. Doch auch Kollegin Cynthia Nixon, welche ebenfalls eine der Hauptrollen spielt, sei sich nicht sicher gewesen, ob sie als Miranda Hobbes zurückkehren sollte.

Cynthia Nixon mangelte es an Diversität

Gegenüber der australischen Tageszeitung Harald Sun gestand die Schauspielerin: "Es war eine sehr schwere Entscheidung", und fuhr fort: "Ich dachte wirklich nicht, dass ich es tun würde. Ich habe länger gezögert." Der Grund für ihre Bedenken sei die mangelnde Diversität der Originalserie gewesen.