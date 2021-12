Emotionales Interview: Sarah Jessica Parker bricht in Tränen aus

Es ist eines der größten Serien-Comebacks der letzten Jahre: 2021 konnten sich Fans der Kultserie "Sex and the City" über eine langersehnte Fortsetzung freuen. Nach sechs Staffeln und zwei Kinoadaptionen kehrten die Schauspielerinnen Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis für die Weiterführung unter dem Namen "And Just Like That..." in ihre beliebten "SATC"-Rollen zurück. In einem emotionalen Interview sprachen die drei Hauptdarstellerin über die Entscheidung die Serie erneut zum Leben zu erwecken.

Sarah Jessica Parker: Tränen vor laufender Kamera

Immer wieder gab es Gerüchte um einen möglichen dritten Film oder eine Fortsetzung der Serie. Lange mussten die Fans warten, doch im Dezember 2021 durften sie sich über ein Wiedersehen mit fast allen "Sex and the City"-Darstellerinnen und Darstellern freuen. Die Serie wieder zurückzubringen, sei aber vor allem ein Wunsch von Parker und ihren beiden Kolleginnen gewesen. "Wir sind zurück, weil wir es wollen. Niemand hat uns gezwungen, dies ist eine hart erkämpfte Entscheidung", stellte Sarah Jessica Parker im Interview für HBO klar. Von ihrem Emotionen überrollt gestand sie anschließend unter Tränen: "Zusammen sein zu können, ist wirklich großartig. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es passieren würde."