Kim Cattrall: Erfolgswelle nach "Sex and the City"-Ausstieg

Auch wenn sich Kim Cattrall gegen eine Rückkehr für die Fortsetzung von "Sex and the City" entschied, hatte die Schauspielerin in den letzten Monaten alle Hände voll zu tun. Statt ihre Streitereien mit Sarah Jessica Parker am Set von "And Just Like That..." fortzuführen, wird die 65-Jährige nämlich bald in zwei anderen groß angekündigten Serien mitspielen. Zufälligerweise sind die beiden Produktionen ebenfalls Neuauflagen vergangener Erfolgsserien.

Kim Cattrall freut sich über zwei Serien-Jobs

Bereits vor Jahren wurde verkündet, dass ein Comeback der Hit-Serie "How I Met Your Mother" geplant sei. Endlich wurde die erste Staffel abgedreht und der Trailer veröffentlicht. In der Hauptrolle der Sophie wird Disney-Star Hilary Duff zu sehen sein. Doch auch Kim Cartrall ist mit von der Partie. Als Erzähler-Stimme wird sie durch die Serie führen, in der es in der Neufassung "How I Met Your Father" heißt. Im Vergleich zum Original wird das Spin-Off nämlich einen wichtigen Unterschied haben: Diesmal gehe es nicht um einen Mann, sondern um eine Frau, die ihren Kindern erzählt, wie sie deren Vater kennenlernte.