"And Just Like That": Kim Cattrall reagiert auf Tweets über ihr Fehlen bei SATC-Fortsetzung

Seit 9. Dezember ist die langersehnte Fortsetzung von "Sex and the City" auf Sky zu sehen. In "And Just Like That..." können Fans wieder am Leben von Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) und Charlotte York (Kristin Davis) teilnehmen. Neben Parker, Nixon und Davis sind auch ihre drei Serienehemänner Chris Noth, David Eigenberg und Evan Handler wieder mit dabei. Der im September gestorbene Willie Garson, der Carrie Bradshaws besten Freund Stanford spielte, ist in der Serie noch zu sehen, weil einige der Szenen noch vor seinem Tod gedreht wurden. Zudem sind viele weitere aus "Sex and the City" bekannte Schauspieler und einige Neuzugänge in "And Just Like That..." dabei.

"And Just Like That..." ohne Samantha Jones

Dass Kim Cattrall in der Rolle der selbstbewussten und experimentierfreudigen Samantha Jones nicht mehr mit dabei ist, sorgt schon seit Monaten für Schlagzeilen und Gesprächsstoff. Cattrall selbst äußerte sich dazu bisher nicht ausführlich - hatte aber in der Vergangenheit eine Fortsetzung der Serie oder einen dritten Film nach Unstimmigkeiten über ihre Bezahlung immer strikt abgelehnt. "Ich habe "Sex and the City" geliebt und bin mit meiner Rolle der Samantha Jones über das Ziel hinaus gegangen", sagte die Schauspielerin einmal dem britischen Guardian. "Es war in so vielerlei Hinsicht ein Segen, aber nach dem zweiten Film hatte ich genug. Ich habe nicht verstanden, warum sie mich nicht mit einer anderen Schauspielerin ersetzen konnten, anstelle ihre Zeit damit zu verschwenden, mich zu belästigen. Nein heißt Nein."