Harry: Streit mit Vater Charles kurz vor Tod der Queen überschattete Aufenthalt

Nach dem Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II sind Prinz Harry und Herzogin Meghan bereits zurück nach Kalifornien geflogen. Nur einen Tag nach der Beerdigung sollen die Sussexes in die USA gereist sein und sich mittlerweile wieder bei ihren beiden Kindern Archie und Lilibet in Montecito befinden. Die gemeinsamen Auftritte des Paares mit Prinz William, Prinzessin Kate und dem Rest der Royal Family gaben Hoffnung auf eine Versöhnung zwischen den Sussexes und der Königsfamilie. Tatsächlich soll das Wiedersehen mit Harrys royalen Verwandten nicht ohne Reibungen verlaufen sein.

Meghan und Harry: Mal wieder ausgeschlossen?

So berichtete The Times, dass Meghan und Harry vom Staatsempfang am Vortag der Beisetzung von Königin Elizabeth ausgeladen worden sein sollen. Das Paar habe sich "ausgeschlossen" und "verletzt" gefühlt, plauderte ein Insider aus. Zudem soll es zwischen den Sussexes und König Charles III Diskussionen darüber gegeben haben, ob die Sussex-Kinder in Zukunft einen His/Her-Royal-Titel erhalten werden oder nicht. Adels-Experte Neil Sean behauptete unter Berufung auf royale Insider zudem, dass Meghan um eine Privataudienz mit König Charles III gebeten haben soll, um "reinen Tisch zu machen" und "einige der Gründe zu erklären hinter dem, was sie [und Harry] in den letzten zwei Jahren getan haben. Page Six mutmaßt jedoch, dass die Sussexes schließlich ohne das von Meghan ersehnte klärende Gespräch abgeflogen sein sollen.