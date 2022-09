Meghan und Harry: Streit mit König Charles um Titel ihrer Kinder?

Bahnt sich etwa der nächste Streit im britischen Königshaus an? Es wird erwartet, dass König Charles III die Kinder seines Sohnes Prinz Harry und dessen Herzogins Meghan in naher Zukunft jeweils mit einem Prinzen- und Prinzessinnentitel ehren wird. Einem aktuellen Bericht der britischen Sun zufolge soll ihnen jedoch kein HRH-Status von König Charles III verliehen werden.

Kein HRH-Titel für Archie und Lilibet?

HRH ist die Abkürzung für den "Titel His/ Her Royal Highness" und wird als "Seine/Ihre Königliche Hoheit" übersetzt. Der Titel steht Kindern des Monarchen, den Kindern von Söhnen des Monarchen und den Kindern des ältesten Sohns des Prince of Wales zu. Seitdem Charles III König geworden ist, haben Archie und Lilibet Anspruch auf den Titel.