Frieden nur gespielt? Spannungen vor Williams und Kates Reunion mit Sussexes

Frieden nur gespielt?

Daran, ob der Frieden zwischen den Cambriges und den Sussexes auch nach dem Begräbnis der Queen anhalten wird, hegt jedoch so manch einer Zweifel. Hinter den Palastmauern vertrage man sich auch weiterhin nicht, unken böse Zungen, die hinter dem seltenen Moment der Einheit reine Symbolik wittern.

Auch Richard Kay will beobachtet haben, dass der √úberraschungsauftritt von William an der Seite seines Bruders am Samstag in Wahrheit nicht ohne Spannungen verlaufen sein soll.

"Nat√ľrlich war es peinlich und manchmal sahen beide angespannt aus, wobei Harry besonders z√∂gerte, als sie das Andenken ihrer Gro√ümutter ehrten, indem sie am Samstagnachmittag Trauernde begr√ľ√üten", schreibt Kay. Das zerr√ľttete Verh√§ltnis der beiden Br√ľder werde wohl nicht so schnell wieder heilen. "So viele Jahre lang war ihr gegenseitiges Vertrauen ein dauerhafter und liebenswerter Teil der k√∂niglichen Geschichte gewesen, aber dieses Vertrauen und die gemeinsame Abh√§ngigkeit, die durch den tragischen Verlust ihrer Mutter in ihren fr√ľhen Teenagerjahren entstanden waren, waren nach der bitteren Trennung von Harry und Meghan aus der k√∂niglichen Familie verschwunden", so Kay.