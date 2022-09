So luxuriös leben König Charles III und Königin Camilla in Clarence House

König Charles III und seine Frau Königin Camilla bleiben vorerst in ihrer langjährigen Residenz Clarence House wohnen. Grund: Im Buckingham Palace würden derzeit noch größere Renovierungsarbeiten vorgenommen, berichtete die britische Nachrichtenagentur PA am Montag. Charles war als Thronfolger 2003 in das 1825 erbaute Clarence House eingezogen, das Teil des königlichen St. James Palace ist. Er hatte das Anwesen aus dem Jahr 1820 ein Jahr nach dem Tod seiner Großmutter Queen Mum bezogen, die dort fast ein halbes Jahrhundert lang gewohnt hatte. Die Inneneinrichtung ist gemäß dem Geschmack der Königinmutter gestaltet und enthält zahlreiche Gegenstände ihrer Kunst- und Antiquitätensammlung.