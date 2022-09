Künftige Königin: Was die Neue Princess of Wales Kate ausmacht

Sie ist diskret, ihre Auftritte sind stets makellos und, wenn gewünscht, auch glamourös: Obwohl von bürgerlicher Herkunft, hat sich Kate Middleton an der Seite von Prinz William über die Jahre zu einer festen Größe der britischen Monarchie entwickelt. Der neue Thronfolger und seine Frau, nun auch Prince und Princess of Wales, sind bei ihren Landsleuten ausgesprochen beliebt - die 40-Jährige laut einer Umfrage vom Frühjahr sogar noch etwas mehr als ihr Mann.

Für die Tochter einer mit einem Lieferservice für Partyartikel zu Wohlstand gekommenen Stewardess und eines Fluglotsen war es nicht einfach, sich an das Leben eines Mitglieds der Royals zu gewöhnen. Sie lernte William während ihres Kunstgeschichtsstudiums an der Universität St. Andrews in Schottland kennen, seither sind sie - abgesehen von einer kurzen Trennung 2007 - ein Paar.