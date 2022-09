Zukünftiger König: Was man über Thronfolger William wissen muss

Der frühe Tod seiner Mutter auf der Flucht vor Paparazzi hat dazu geführt, dass William bis heute ein angespanntes Verhältnis zu Medien und Journalisten hat und seine Familie so weit wie möglich aus der Öffentlichkeit heraushält.

Seine heutige Frau Kate lernte William an der Uni im schottischen St. Andrews kennen, wo sie seine Blicke bei einer Studenten-Modenschau auf sich zog. Die beiden heirateten 2011. Seither wandelte sich das einstige studentische Liebespaar zum royalen Eltern- und Botschafterpaar.

Schritt für Schritt in Richtung Thron

In dem Maße, in dem Elizabeth II. in den vergangenen Jahren ihre öffentlichen Auftritte aus Alters- und Gesundheitsgründen zurückfuhr, nahmen die royalen Verpflichtungen von William und Kate zu. Beide wirken bei ihren Auftritten für Royal-Verhältnisse locker und natürlich. Mit ihrem Einsatz für Umwelt- und Naturschutzthemen sowie für Projekte zur Förderung der psychischen Gesundheit sind William und Kate das moderne Gesicht der Monarchie.

Noch im Juni verkaufte Prinz William auf der Straße Obdachlosen-Zeitungen. Im August zogen er und seine Familie vom Kensington-Palast in ein Cottage auf dem Gelände von Schloss Windsor, um den drei Kindern ein möglichst normales Leben sowie mehr Freiheiten als in London zu ermöglichen.