Prinz Harry kam zu spät, um sich von der Queen zu verabschieden

Um 13.55 Uhr Ortszeit hatte ein Sprecher von Prinz Harry und dessen Frau Meghan, die in den USA leben, angekündigt, dass das Paar, das sich zufällig gerade in London aufhielt, nach Schottland eilen werde. Dort hatte sich die Queen zuletzt auf ihrem Landsitz aufgehalten. Letztlich fuhr jedoch nur Harry. Offenbar kam er erst nach Eintritt des Todes der Monarchin auf dem Gelände an.

Um 18.30 Uhr verkündete der Buckingham-Palast dann offiziell auf Twitter: "Die Queen ist heute Nachmittag friedlich gestorben."

Harry und Meghan zufällig in Großbritannien

Damit wurde ihr ältester Sohn Charles automatisch König. "Der König und die Königsgemahlin werden heute Abend in Balmoral bleiben und morgen nach London zurückkehren", erklärte der Palast. Am Buckingham-Palast wurde die Flagge auf halbmast gesetzt, die wartende Menge vor dem Palast schieg, viele Menschen brachen in Tränen aus.