Seltener Gendefekt: Sophia Thomalla leidet an nicht heilbarer Krankheit

Sie habe seit ihrer Kindheit mehrere Operationen durchf├╝hren lassen m├╝ssen, und die n├Ąchste stehe bereits an. Trotz der Umst├Ąnde gehe es ihr gut. "Ich bin auch nicht gro├čartig eingeschr├Ąnkt, au├čer dass ich das nat├╝rlich j├Ąhrlich kontrollieren lassen muss.". Im Falle eines russischen M├Ądchens namens Kira, das an dem gleichen Gendefekt leide, sehe es anders aus, so Thomalla, die f├╝r Spenden f├╝r das Kind wirbt. Kira w├╝rden in ihrer Heimat Russland nicht die M├Âglichkeiten einer Behandlung zur Verf├╝gung stehen, weshalb man sie dringend in Deutschland operieren m├╝sse.