"Es ist ernst": Johnny Depps neue Freundin ist Amal-Clooney-Doppelgängerin

Depp und Joelle Rich versteckten sich vor aller Augen

Wie Page Six berichtet, wurde Rich fast an jedem Tag des wochenlangen Prozesses, der vom 11. April bis 1. Juni andauerte, im Gerichtsgebäude fotografiert. Sie kam oft zusammen mit Depp vor Gericht an und saß während der Verhandlung direkt hinter ihm in der ersten Reihe. Beim Verlassen des Gerichtsgebäudes seien Depp und Rich auch meist gemeinsam in einem Auto weggefahren. Auf die Idee, dass die beiden ein Paar sein könnten, kam bis jetzt aber niemand. Offenbar hielt man Rich für ein Mitglied von Depps Team. Doch Richs Anwesenheit vor Gericht soll rein privater Natur gewesen sein.