Insider: Ja, es stimmt, Leonardo DiCaprio und Gigi Hadid sind offiziell ein Paar

Die 27-Jährige ist wie viele von DiCaprios Verflossenen ebenfalls Model und passt damit in sein Beuteschema. "Leo spielt es herunter, aber es ist nicht zu leugnen, dass er einen Typ hat, zumindest bis jetzt", so der Insider weiter. Hadid ist zwei Jahre älter als DiCaprios letzte Freundin Morrone und bereits Mama einer kleinen Tochter. Das scheint den Frauenschwarm aber nicht zu stören. "Mit fast 48 Jahren ist er viel ruhiger geworden und macht seinen Freunden gegenüber Andeutungen, dass er nicht mehr so sehr an diesem 'Playboy'-Leben interessiert ist", zitiert UsWeekly seine Quelle.

Leonardo DiCaprio und Gigi Hadid haben sich zu ihrem aktuellen Beziehungsstatus bisher aber noch nicht persönlich geäußert.