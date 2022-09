Intime Fotos: Gigi Hadid auf Tuchfühlung mit Leonardo DiCaprio

Das vermeintliche Paar wurde am Samstagabend auf einer exklusiven Party von DiCaprios Kumpels Richie Akiva und Darren Dzienciol in einem Loft in Soho gesichtet. "Leo war mit seinen Kumpels zusammen und Gigi war mit ihren Modelfreundinnen da und sie hingen alle an einem Tisch ab", so ein Augenzeuge gegenüber Page Six.

Die Daily Mail veröffentlichte Fotos von besagtem Event, auf dem das Model und der Hollywoodstar durchaus einen vertrauten Eindruck machen.

Intime Gesten bei After-Party

Es wirkt, als wären DiCaprio und Hadid auf den Fotos in ein Gespräch vertieft. Der Schauspieler flüstert Hadis etwas ins Ohr, die sich zu ihm nach vorne beugt. Irgendwann schien der "Titanic"-Star ein wenig auf Tuchfühlung zu gehen, als er seine Hände auf Hadids Schultern legte, bevor er nach ihrer Hand griff.

Ein Insider behauptet indes, Hadid und DiCaprio hätten ihre Romanze auf eine intimere Stufe gebracht - sie würden es dennoch "langsam angehen".