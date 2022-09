Die Diagnose Schlaganfall kann auch Menschen jüngeren Alters betreffen. Die Sterblichkeit hat in den vergangenen 30 Jahren aber drastisch abgenommen: Verstarben 1970 noch jährlich 258 von 100.000 Personen an den Folgen eines Schlaganfalles, sank die Mortalität bis zur Jahrtausendwende bereits um knapp 56 Prozent. Hinzu kamen in den vergangenen Jahrzehnten die Etablierung von Spezialabteilungen in Krankenhäusern für die Akutversorgung (Stroke Units), die Thrombolyse und die Kathetereingriffe. Zwei Prozent der Männer und ein Prozent der Frauen im Alter zwischen 45 und 54 Jahren sind von einem Schlaganfall betroffen, im Altersbereich von 65 bis 74 Jahren sind es bereits sechs Prozent, bei den über 75-Jährigen mehr als zehn Prozent.