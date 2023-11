Meghan stößt Kate vom Mode-Thron: Warum Catherine nicht mithalten kann

Was ihre Stellung innerhalb der "Firma" betrifft, konnte Herzogin Meghan ihrer Schwägerin Kate während ihrer Zeit als arbeitendes Mitglied der Königsfamilie nicht das Wasser reichen - dafür macht Prinz Harrys Ehefrau der Prinzessin von Wales in Sachen Mode Konkurrenz. Nachdem die Frau von Thronfolger William lange Zeit unangefochten die Oberhand in Stilfragen hatte, scheint sie jetzt von Meghan überholt worden zu sein.

Meghans Stil heiß begehrt - Kate kann nicht mehr mithalten

Nach neuen Daten der High-Street-Modemarke Karen Millen hat Herzogin Meghan Prinzessin Kate als Stil-Ikone jüngst den Rang abgelaufen.

