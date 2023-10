Es liegt nicht am Titel: Wieso Prinzessin Kate zusätzliche royale Privilegien genießt

Sie stammt aus einer bürgerlichen Familie und wird als Ehefrau von Thronfolger Prinz William eines Tages Queen Consort sein. Bereits heute genießt Prinzessin Catherine besondere Privilegien innerhalb der "Firma" - und das liegt nicht einzig an ihrem Titel und Status, wie ein PR-Spezialist zu berichten weiß: Eddie Coram James zufolge haben vor allem Kates Popularität und ihre tadellose Bilanz ihr zusätzliche königliche Privilegien verschafft.

Kates saubere Weste ermöglicht ihr mehr Freiheiten

Laut dem Royals-Kenner und PR-Spezialist hat die Prinzessin von Wales eine relativ unbefleckte Weste, wenn es um Kontroversen und Skandale geht - was bedeutet, dass sie zusätzliche Flexibilität genießt, wenn es darum geht, das zu tun, was sie am meisten liebt.

