Kryptische Botschaft: Letzte Postings enthüllen Matthew Perrys bizarre Obsession

Familie, Freunde und Fans trauern um Schauspieler Matthew Perry. Der einstige "Friends"-Star wurde am Samstagnachmittag tot in einem Whirlpool in seinem Haus gefunden worden. Perry wurde 54 Jahre alt. Sein Leben war geprägt von Höhen und Tiefen sowie einem jahrzehntelangen Kampf gegen Alkohol-, Drogen- und Tablettensucht. Was vielleicht nicht alle über den ehemaligen Chandler-Bing-Darsteller wissen: Perry war ein eingefleischter "Batman"-Fan, dessen Obsession mit der Comic-Figur so weit ging, dass er sich selbst "Mattman" nannte - und seine letzten Postings enthüllten das Ausmaß seiner Identifikation mit dem fiktiven Charakter.

Matthew Perry: "Ich bin Mattman"

Alleine in den Tagen vor seinem Tod hatte Matthew Perr sieben Postings mit Anspielungen auf Batman veröffentlicht und diese unter anderem mit "Ich bin Mattman" – seinem von Batman inspirierten Spitznamen – unterzeichnet.

