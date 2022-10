Das verkorkste Liebesleben von "Friends"-Star Matthew Perry

Der Erfolg von "Friends" mag Matthew Perry vielleicht internationale Bekanntheit gebracht haben, jedoch kein Gl├╝ck in der Liebe. Der Schauspieler, der in der Vergangenheit mit starken Suchtproblemen zu k├Ąmpfen hatte, hat haupts├Ąchlich schlechte Erfahrungen mit Frauen gemacht, wie er jetzt dem Magazin People verriet.

Matthew Perry f├╝hlte sich von Frauen ausgenutzt

Als er f├╝r seine Memoiren "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing", die am 1. November erscheinen, Werbung machte, kam Perry gegen├╝ber dem US-Blatt auf sein verkorkstes Liebesleben zu sprechen. Er verriet, dass er von Frauen, die hinter seinem Geld her waren, schwer gezeichnet war. Was zur Folge hat, dass er schlie├člich das Gef├╝hl hatte, dass jede Frau, mit der er ausging, ihn "vernichten" w├╝rde.