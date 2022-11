"Friends"-Star Matthew Perry über Ruhm, Sucht - und das Streben nach dem Stolz der Mutter

Als Chandler Bing in der Kultserie "Friends" brachte der kanadische Schauspieler Matthew Perry Mitte der 90er-Jahre Woche für Woche Millionen von Fans zum Lachen und verdiente gleichzeitig Millionen von Dollar. Aber hinter der glitzernden Fassade versank Perry immer stärker in einer Spirale aus Alkohol-, Drogen- und Tablettensucht. Jetzt hat sich der 53-Jährige alles von der Seele geschrieben: "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" heißt seine Autobiografie.

Ruhm und Sucht

Immer wieder gab es Risse in der Fassade und jahrzehntelang rätselten und spekulierten Fans, Kollegen und Medien öffentlich über den Zustand von Perry, während der sich eher sporadisch äußerte. "Wie geht es Matthew Perry?", schreibt "Friends"-Kollegin Lisa Kudrow im Vorwort des Buchs, das im Verlag Bastei Lübbe gerade auf Deutsch erschienen ist. "Seit Jahren werde ich das gefragt, und es gab Zeiten, in denen es die meistgestellte Frage überhaupt war." Denn dass der Zustand des Schauspielers schwankte, war während der zehn Staffeln "Friends" nicht zu übersehen: Mal wirkte Perry abgemagert und erschöpft, mal aufgedunsen - aber immer war er da und die Gags saßen. In einer 2021 veröffentlichten "Reunion"-Sendung, in der alle sechs Hauptdarsteller noch einmal zusammenkamen, wirkte Perry sehr krank, sagte so gut wie nichts und viele Fans waren danach geschockt.