Ex-Verlobte über Matthew Perry: "Er war kompliziert und verursachte Schmerzen"

Der plötzliche Tod des Schauspielers Matthew Perry erschüttert Hollywood. Der 54-Jährige war am Samstag tot in einem Whirlpool in seinem Haus in Los Angeles gefunden worden, wie US-Medien berichteten. Jetzt hat sich Perrys Ex-Verlobte Molly Hurwitz zu seinem Tod geäußert - und dabei auch über ihre gescheiterte Beziehung kommentiert.

Perry und Hurwitz:

Der Schauspieler und die Talentmanagerin waren 2018 zusammen gekommen. Sie verlobten sich 2020. Perry war damals überzeugt, endlich die Richtige gefunden zu haben. "Ich habe mich entschlossen, mich zu verloben", erzählte er freudestrahlend dem US-Promi-Magazin People.

