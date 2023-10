Krise: Justin Timberlake flieht mit Familie nach Mexiko

Während Britney Spears die Veröffentlichung ihrer Memoiren "The Woman in Me" feiert, dürfte einer nicht besonders erfreut sein über die Dinge, die die Musikerin in ihrem Buch erzählt: Ihr famoser Ex-Freund Justin Timberlake. Spears packt in ihrer Autobiografie über die Beziehung mit ihm aus, sagt, sie sei von Timberlake schwanger gewesen - er habe sie mehr oder weniger zur Abtreibung gezwungen und schließlich per SMS mit ihr Schluss gemacht. Kurz: Das Image des Musikers ist angekratzt, weswegen Justin Timberlake jetzt mit seiner Familie nach Mexiko "geflohen" sein soll, vermutlich um dem Presserummel zu entkommen, wie spekuliert wird.

Timberlake und Biel verlassen Los Angeles

Der ehemalige "N*SYNC"-Star hat Los Angeles verlassen und wurde auf Fotos, die Daily Mail am Montag erhalten hat, bei der Landung in Cabo San Lucas gesichtet.

