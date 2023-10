Spears gesteht, mit wem sie Timberlake betrogen hat und wie hart die Trennung war

"Eines Abends waren wir unterwegs und gingen in eine spanische Bar. Wir haben getanzt und getanzt. Ich habe in dieser Nacht mit ihm rumgemacht", erzÀhlt Spears laut The Sun in ihrem Buch "The Woman in Me", welches am 24. Oktober in den USA erscheint.

Laut Spears sollen sie und Timberlake sich aber darauf geeinigt haben, die Untreue "hinter sich zu lassen", angesichts der Jahre, in denen sie "Justin gegenĂŒber loyal" war und "nur Augen fĂŒr ihn hatte".

Auch Timberlake war Brintey nicht immer treu

In ihren Memoiren behauptet die frĂŒhere Pop-Prinzessin aber auch, dass Timberlake sie betrogen habe - und zwar mit "einer anderen BerĂŒhmtheit", von der Fans annehmen, es habe sich um SĂ€ngerin Nicole Appleton gehandelt, was aber nicht bestĂ€tigt wurde.

Spears und Timberlake kamen 1999 zusammen. 2002 trennten sich die beiden nach rund drei Jahren Beziehung. Nach der Trennung sei sie "am Boden zerstört" gewesen, schreibt Spears in ihrem Buch laut Page Six.