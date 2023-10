Britney Spears: Habe "Freiheit" gegen Kontakt mit meinen Söhnen eingetauscht

Die Memoiren von US-Pop-Sängerin Britney Spears erscheinen zwar erst nächste Woche (24. Oktober). Auszüge aus "The Woman in Me" zirkulieren in den US-Medien und sorgen bereits für Schlagzeilen. Laut dem People-Magazin habe Spears etwa aufgehört, die höchst umstrittene Vormundschaft ihres Vaters anzufechten, um den Kontakt mit ihren Söhnen Jayden James und Sean Preston aufrechterhalten zu können.

Spears war Ende der 90er-Jahre als Teenager mit "Baby One More Time" zum Superstar geworden. Auf Jahre des Erfolgs folgte dann aber ein tiefer Fall mit zahlreichen Negativ-Schlagzeilen. 2008 wurde sie wegen psychischer Probleme vorübergehend in eine Klinik zwangseingewiesen und entmündigt. Ihr Vater Jamie Spears übernahm die Vormundschaft über die Musikerin und kontrollierte damit nicht nur die persönlichen und künstlerischen Belange seiner Tochter, sondern auch ihr Vermögen.

