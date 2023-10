Gwyneth Paltrow teilt intime Erinnerungen an Romanze mit Matthew Perry

Der Erfolg von "Friends" hat Matthew Perry internationale Bekanntheit gebracht haben, jedoch bis zuletzt kein Glück in der Liebe. Jetzt ist der US-Schauspieler Medienberichten zufolge im Alter von 54 Jahren gestorben. Er sei leblos in einer Badewanne seines Hauses in Los Angeles aufgefunden worden, schrieb die Los Angeles Times am Samstag unter Berufung auf Kreise der Strafverfolgungsbehörden. Perry war im Laufe seines Lebens mit mehreren bekannten Schauspielerinnen zusammen - darunter Julia Roberts und Lizzy Caplan und Oscar-Preisträgerin Gwyneth Paltrow. Letztere teilte nach Perrys Tod Erinnerungen an ihre Romanze auf Instagram.

➤ Lesen Sie hier mehr: Das glücklose Liebesleben von "Friends"-Star Matthew Perry

Perry und Paltrow knutschten einst in einem Schrank

Matthew Perry selbst hatte in seinen Memoiren "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" eine Handvoll ehemaliger Affären, darunter auch seine flüchtige Romanze Gwyneth Paltrow. In seinem Buch hatte der verstorbene Star unter anderem ihre kurze "Knutsch-Session in einem Schrank" im Sommer vor der Ausstrahlung von "Friends" im Jahr 1994 geschrieben.

➤ Lesen Sie hier mehr: Reaktionen auf Matthew Perrys Tod: "Habe ihn geliebt"