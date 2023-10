Freunde und Kolleginnen reagieren auf Matthew Perrys Tod: "Habe ihn geliebt"

Die Nachricht vom Tod des US-Schauspielers Matthew Perry versetzte Hollywood und "Friends"-Fans gleicherma├čen in Schock. Perry,der in den 1990er Jahren durch seine Rolle des Chandler Bing in der Kult-Fernsehserie "Friends" ber├╝hmt geworden war, sei leblos in einer Badewanne seines Hauses in Los Angeles aufgefunden worden, zitierte die Los Angeles Times am Samstag aus Kreisen der Strafverfolgungsbeh├Ârden.