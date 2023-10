Warum Prinz Harry vor vielen Jahren seine Beerdigung planen sollte

Es waren vier Worte, die ein ganzes Land zum Stillstand brachten: "London Bridge is down." Mit diesem Satz - auf Deutsch etwa "Die London Bridge ist eingestürzt" - informierte der Privatsekretär von Queen Elizabeth am 8. September die damalige britische Premierministerin Liz Truss den Tod der Monarchin. Der Ablauf der Trauerfeierlichkeiten war minutiös geplant. Grundzüge von "London Bridge" waren spätestens bekannt, seitdem die Zeitung Guardian 2017 umfassend über die Pläne berichtet hatte - die nie vom Palast dementiert wurden.

Dass die Pläne seit Jahren vorlagen und die Queen davon Kenntnis gehabt haben dürfte, mag befremdlich anmuten. Noch kurioser: Auch Prinz Willam und Prinz Harry sollen sich längst Gedanken über ihre Bestattung gemacht haben.