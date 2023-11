Experten: Beziehungs-Dynamik von William und Kate von Rivalität geprägt

Am 29. April 2011 nahm Prinz William seine Langzeitfreundin Kate Middleton in der Westminster Abbey in London zur Frau. Seitdem haben der britische Thronfolger und die aus bürgerlichen Verhältnissen stammende Kate, die gemeinsam drei Kinder großziehen, so manche Höhen und Tiefen gemeistert. Harmonisch geht es aber auch in der an sich skandalfreien Beziehung zwischen William und Kate nicht immer zu. Insidern zufolge kommt es zwischen den beiden zuweilen zu hitzigen Diskussionen - wobei William als der Explosivere gilt.

Beziehung von William und Kate von Wettbewerbscharakter geprägt

"Es ist nicht immer ein Zuckerschlecken. Sie haben schreckliche Streitereien, in denen sie Dinge aufeinander werfen. Kate scheint eine sehr ruhige Person zu sein, und William auch. Aber eben nicht immer. Es stresst William und Kate sehr, dass sie ständig von Palastmitarbeitern umgeben sind", behauptet Autor Tom Quinn in seinem Buch "Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family" unter Berufung auf palastinterne Quellen.

Bei ihren offiziellen Auftritten präsentierten sich die beiden aber stets als eingespieltes Team, obwohl William und Kate dafür bekannt sind, dass sie gerne miteinander wetteifern. Bei Terminen, bei denen sie an einem Wettbewerb teilnehmen, scheinen sie sogar eine besondere Freude zu haben, wie Adels-Experten feststellen - und da kann es auch schon mal passieren, dass sich William und Kate einen kleinen Seitenhieb gegen den jeweils anderen erlauben.