Meghan: Erstes Video nach Geburt mit Royal-Satire und Foto von Lilibet

Herzogin Meghan hat am 4. August ihren 40. Geburtstag zelebriert. Zur Feier des Tages gab es für Sussex-Fans eine Überraschung von der Herzogin: Auf der Seite ihrer Stiftung "Archewell" haben Meghan und Harry ein Video veröffentlicht, in dem sich Meghan erstmals nach der Geburt ihrer Tochter Lilibet Diana zeigt. Diese ist im Juni zur Welt gekommen. Die Herzogin von Sussex hatte in den vergangenen Monaten keine offiziellen Auftritte mehr absolviert.

Meghan: Erstes Video nach Geburt

Die frischgebackene Zweifachmama zeigt sich in dem Video, während sie an ihrem Schreitisch sitzt. Ganz in Weiß präsentiert sich Meghan, in Stilettos und mit perfekt gestylten Haaren.