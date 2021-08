Erstes Video nach Geburt: Diese Aussage Meghans stößt Kritikern bitter auf

Anlässlich ihres 40. Geburtstags hat sich Herzogin Meghan in einem auf der Seite der "Archewell"-Foundation veröffentlichten Video zum ersten Mal seit der Geburt ihrer Tochter Lilibet Diana gezeigt, die im Juni zur Welt gekommen ist.

Meghan gibt in neuem Video private Einblicke

In dem Clip bekommt man nicht nur die frischgebackene Zweifachmama in einem schicken Outfit zu sehen, den Zuschauern wird auch ein Blick auf Meghans Schreibtisch in ihrem Haus in Kalifornien gewährt, auf dem Familienfotos - darunter auch eines von Lilibet - stehen. Prinz Harry absolviert in dem Video eine ungewöhnliche Darbietung und eine Einlage von US-Komikerin Melissa McCarthy, die in dem Clip als prominenter Gast zu sehen ist, könnte durchaus als eine Persiflage der britischen Royals verstanden werden. Meghan selbst zeigt sich ebenfalls von ihrer humorvollen Seite und gestattet McCarthy einige Witze auf ihre Kosten.