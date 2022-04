Höhen und Tiefen: Was treiben eigentlich die Olsen-Zwillinge?

Sie zählen zu den bekanntesten Kinderstars aller Zeiten: Mary-Kate und Ashley Olsen wuchsen vor der Kamera auf und eroberten Hollywood im Sturm. Durch ihre Rolle der Michelle Tanner in der Kult-Serie "Full House", welche sich die eineiigen Zwillinge bereits als Baby teilten, standen sie bereits von Kindesbeinen an vor der Kamera. Danach folgten etliche Filme wie, "Eins und eins macht vier" oder "Ein verrückter Tag in New York" und die beiden Schwestern etablierten sich zu einer Marke. Anschließend unterzeichneten sie etliche Werbe-Deals und veröffentlichten eigene Produkt-Linien. Eine Zeit lang grinsten die Olsen-Zwillinge beinahe von jedem Teenie-Magazin, doch seit vielen Jahren ist es ruhig um die mittlerweile 35-Jährigen geworden.

Olsen Zwillinge: Aus dem Rampenlicht zurückgezogen

Zu ihrer Karriere als gefeierte Idole vieler Jugendlicher während der 00er-Jahre gehörten nicht nur die Erfolge und viele Höhen, sondern auch einige Tiefen. So sorgte beispielsweise Mary-Kates Magersucht und Drogenabhängigkeit für Schlagzeilen. 2004 ließ sie sich deshalb auch in einer Klinik behandeln. Ashley hingegen galt in der Öffentlichkeit immer als eher braver im Vergleich zu ihrer rebellisch wirkenden Schwester.